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Giriş Tarihi: 17.8.2023 15:36 Son Güncelleme: 17.8.2023 15:36

Baksı Müzesi Nerede? Baksı Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Baksı Müzesi nerede olduğu hakkında söylenecek en önemli detaylardan biri, Çoruh Nehri'nin hemen yanı başında yer aldığıdır. Doğu Karadeniz'in sanat ve tarih merkezi olan bu lokasyon, yaz kış fark etmeksizin çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırlar. Gitmeyi planlayanlar, yola çıkmadan önce Baksı Müzesi'ne nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar ve Müze Kart geçiyor mu mutlaka öğrenmelidir.

Baksı Müzesi Nerede? Baksı Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Modern mimarisiyle hayran bırakan Baksı Müzesi nerede diye araştıranlar için burası, Doğu Karadeniz'dedir. Yörenin tarihine tanıklık etmek isteyenlerin ilgisini çeken bir noktadır. Uçak veya şehirlerarası otobüs hatları ile rahatlıkla ulaşım sağlanabilir. İçinde, kütüphanenin, konferans ile sergi salonlarının ve depo müzenin olduğu Baksı Müzesi'ne nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar, Müze Kart geçiyor mu diyenler için ücretler, 10-50 TL arasındadır.

Baksı Müzesi Nerede?

Doğu Karadeniz'in sakin illerinden biri olan Bayburt'un Bayraktar Köyü'ndeki Baksı Müzesi, şehir merkezinden 45 km uzaklıkta bulunur. Eski Türklerde şaman, bilge ve hekim anlamlarına gelen Baksı sözcüğü, aynı zamanda köyün eski adıdır. 40 dönümlük geniş bir alan üzerine kurulu olan müzenin içinde, atölyeler, sergi salonları, konferans salonu, kafeterya, kütüphane, konukevi ve depo müze vardır. Doğunun kültür, sanat ve tarih merkezlerinden biri olması dolayısıyla Türkiye'nin birçok bölgesinden ziyaretçi çeker. Müzede, geleneksel el sanatlarına ve çağdaş sanata ait birçok kıymetli eser sergilenir. MüzeKart'ın geçerli olduğu Baksı Müzesi giriş ücretleri ise öğrenci 10 TL, grup (10 kişi ve üzeri) 30 TL ve tam 50 TL'dir.

Baksı Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Çoruh Vadisi manzarası ile ziyaretçilere görsel bir şölen sunan Baksı Müzesi, Bayburt'a bağlı Baksı Köyü'nde bulunur. Şehir dışından gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin uçak, otobüs veya şahsi araçlarını kullanması gerekir. Müzeye gitmek için ilk olarak şehir merkezine ulaşılmalıdır. Bayburt'un bir havaalanı olmadığı için şehre uçakla gidenler, Erzurum veya Trabzon'a iniş yapar. Baksı Müzesi, Erzurum Havaalanı'na 2,5 saat, Trabzon Havaalanı'na ise 3,5 saatlik bir mesafededir. Bu havaalanlarından, Bayburt'a giden çok sayıda servis bulunur. Şahsi aracı ile gidecekler ise tabelaları takip ederek rahatlıkla bu müzeye ulaşabilir.

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Baksı Müzesi Nerede? Baksı Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?
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