Bakü'de "Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Türkiye'nin öncülüğünde 105 ülkenin eş sunucu olduğu "sıfır atık" kararının 14 Aralık 2022'de oy birliğiyle kabul edilmesiyle ilan edilen "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nün 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla başkent Bakü'de program düzenlendi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ün eşi Zühre Akgün'ün ev sahipliğinde düzenlenen programa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Umayra Tağıyeva, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, BM Azerbaycan Temsilcisi Kanako Mabuchi, milletvekilleri ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" video mesajı gösterildi.

Videoda, bugün dünyada 673 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği, 2 milyardan fazla insanın yeterli ve dengeli beslenemediğine işaret eden Emine Erdoğan, bu nedenle çöpe atılan her yiyeceğin ardında oluşan zincirleme etkinin fark edilmesi ve bu gidişata hep birlikte "dur" deme çağrısında bulundu.

Zühre Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık girişimiyle Türkiye'nin 2017 yılından bu yana sıfır atık konusunu uluslararası gündeme taşıma konusunda öncü bir rol üstlendiğini ve bu alanda küresel işbirliğinin güçlendirilmesini teşvik ettiğini söyledi.

Bu yılın teması olan "gıda israfı" konusunun aslında herkesin günlük hayatında kolaylıkla uygulayabileceği bir gerçeğe işaret ettiğini söyleyen Akgün, gıda israfının dünya genelinde yüz milyonlarca insanın açlık ve gıda istikrarsızlığı ile karşı karşıya olduğu bir dönemde endişe verici olduğunu vurguladı.

Akgün, basit yöntemlerle, hem çevrenin korunabileceğini hem de kaynakların daha verimli kullanabileceğine dikkati çekerek, "Bu girişim, yalnızca atıkların azaltılmasını değil, aynı zamanda sürdürülebilir yaşam kültürünün toplumun her kesiminde yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Bugün dünya genelinde artan çevre bilincine katkı sunan bu yaklaşım, bizler için de ilham verici bir örnek teşkil etmektedir." dedi.

"İSRAFI ÖNLEMEK İNSANİ SORUMLULUKTUR"

Türk mutfak kültürünün sıfır atık anlayışının en güzel örneklerini barındırdığını belirten Akgün, geçmişten bugüne aktarılan yöntemlerin gıdanın israf edilmeden değerlendirilmesine yönelik pratik çözümler sunduğunu kaydetti.

Akgün, "İsrafı önlemek insani sorumluluktur. Sürdürülebilirlik, ancak ortak bir bilinç ve işbirliği ile anlam kazanır. Bu nedenle bugün burada bulunmanız, bu ortak sorumluluğa verdiğiniz değerin önemli bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

Sıfır Atık Günü ve Türkiye'nin sıfır atık alanındaki başarılarına ilişkin filmlerin gösterildiği etkinlikte, konuklara hoşaf ve reçel yapımı gösterildi, hazırlanan ikramlar sunuldu.