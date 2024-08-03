Bakü’nün tarihi sarayında Osmanlı esintileri

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün tarihi yapılarından, kentin turizm destinasyonları arasında ön plana çıkan Şirvanşahlar Sarayı, Osmanlı izlerini taşıyor. Bakü'nün tarihi mahallesi İçerişehir'in en yüksek noktasında bulunan saray, şehre gelen turistlerin ve tarih meraklılarının dikkatini çekiyor. Azerbaycan'da yaklaşık 700 yıl hüküm süren Şirvanşahlar Devleti tarafından 12-15. yüzyıllarda inşa edilen ve bugüne kadar korunan saray, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde. 50'den fazla odası bulunan sarayda hükümdarların divanhanesi, türbeler, camiler, su deposu ve hamam yer alıyor. Saraydaki yapıların her birinin farklı zamanlarda inşa edildiği sanılıyor. İki kattan oluşan sarayın ikinci katının şah ve ailesinin günlük hayatlarını geçirdikleri bölüm olduğu, birinci katının ise sarayın ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulduğu düşünülüyor. Sarayda 1586'da inşa edilen ve kitabesinde Osmanlı sultanlarından III. Murad'ın isminin geçtiği kapı da yer alıyor.