BAKUT Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi

Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Bakırköy Adliyesinin de pilot adliyeler arasında seçilerek yetkin arama kurtarma ekip sayısın arttırılması hedefiyle 2024 Yılı Ocak ayında Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı liderliğinde 2 Hâkim, 1 İdari İşler Müdürü, 3 Yazı İşleri Müdürü, 12 Zabıt Kâtibi, 1 İcra Kâtibi, 1 Memur, 1 Mübaşir, 1 İnfaz Koruma Memuru, 5 Güvenlik Görevlisi, 1 Hizmetli, 1 Temizlik Görevlisi olmak üzere tamamı adliye mensubu 30 kişiden oluşan Adliye Personeli Arama-Kurtarma (AD-KUR) Bakırköy Adliyesi Arama ve Kurtarma Ekibi kurulmuştu. En başından etik değerlere uygun hareket ederek doğal afetlerde hayat kurtarmayı amaçlayan ekip geçen süre içinde özellikle İstanbul Afet ve Acil Durum Birlik Müdürlüğü (AFAD) olmak üzere yerel arama ve kurtarma ekipleri ile iş birliği içinde çeşitli eğitim ve tatbikatlarla yetkinliğini geliştirdi.





Olası afetlerde operasyonel olarak görev alabilecek, yüksek motivasyona sahip ve uyum içinde çalışan ekibin inanç, disiplin ve kararlılıkla aylar süren teorik, ilk yardım, kentsel arama kurtarma eğitimleri, ekipman ve güncel teknoloji kullanımı, tatbikatlar ve gerekli dokümantasyon hazırlıklarını tamamladıktan sonra Akreditasyon başvurusunu gerçekleştirildi. 26-27 Kasım tarihinde AD-KUR Bakırköy Adliyesi Arama ve Kurtarma Ekibi AFAD'ın ülkemizde tüm arama kurtarma ekiplerinin ulusal standardizasyonunu belirleyen ve hem dokümantasyon hem de sahada uygulama sınavı sonucunun değerlendirilmesi neticesinde hak edilen "Kentsel Arama Kurtarma Hafif Seviye Akreditasyon" belge ve sertifikasını almaya hak kazandı.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen pilot adliyeler arasında Akreditasyon Belgesini almayı hak eden ilk ekip olan AD-KUR Bakırköy Adliyesi Arama ve Kurtarma Ekibimiz temel değerlerine, amaçlarına ve hedeflerine bağlık olarak teknolojik yenilikleri takip eden, ekip çalışması ve diğer arama kurtarma ekipleriyle iş birliği içinde hareket etmeyi benimseyen ve gerektiğinde profesyonel arama kurtarma faaliyetlerini sunan bir ekip olarak sürekli gelişim ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceği belirtildi.