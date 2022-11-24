Balat Gezilecek Yerler - Yürüyerek Balat’ta Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Sokaklar ve Turistik Yerler

Balat gezilecek yerler İstanbul'un en popüler yerlerindendir. Yerli ve yabancı birçok kişinin ziyaret ettiği semtlerdendir. Dar sokakları ile bilinen Balat nerede sorusu burayı gezmek isteyenlerin bilmesi gerekenler arasında yer alır. Balat'a nasıl gidilir sorusuna ise İstanbul'un farklı yerlerinden ulaşılabilecek şekilde yanıt vermek gerekir. Yürüyerek Balat'ta gezilecek ve fotoğraf çekilecek sokaklar ve turistik yerler yazımızın devamında tüm detayları ile okunabilir.

Balat Gezilecek Yerler

Balat İstanbul'da oldukça sevilen ve sık sık ziyaret edilen yerlerdendir. Fener, Balat ve Cibali birbiri ile iç içe geçmiş semtlerdir. Bu nedenle de burası Fener- Balat olarak da bilinmektedir. Tarihi bir dokusu olan bu semt cazibesini koruduğundan her geçen gün daha fazla kişi tarafından merak ediliyor. Son birkaç yıl içerisinde yurtdışından gelen turistler de buraya oldukça ilgi duymaya başladı. Balat tarihi yarımada Haliç'in kıyısında bulunmaktadır. Hem tarihi hem de son derece modern yerlerden biridir. Zıtlıkları ile öne çıkan Balat'ta gezilecek yerler arasında şunlar yer alır:

Balat'ın sokakları

Kiremit Caddesi

Sancaktar Yokuşu

Lebleciler Sokağı

Yıldırım Caddesi

Vodina Caddesi

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi

Aya Yorgi Kilisesi

Özel Fener Rum Lisesi ve Ortaokulu

Balat'ta mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alır. Özellikle Balat sokakları oldukça cazip yerlerdendir. Burada renkli fotoğraflar çekmek ise hemen her turistin ilgi duyduğu aktivitelerden biridir.

Balat'ta Yapılabilecekler Nelerdir?

Balat'ta gezinti sırasında birçok antikacı ve mezatçı ile karşılaşmak mümkündür. Antika eşyalara merakı olanlar buralarda ufak çaplı bir define avına çıkabilir. Eski ve yeni moda olan birçok eşya için açık arttırmalar da burada düzenlenir.

Balat'ın konsept ve tarz kafelerinde zaman geçirmek de mümkün. Semtin ruhuna ve atmosferine uygun olarak dizayn edilen kafelerde özellikle kahvaltı ve kahveye olan ilgi oldukça yüksek. Balat için bir semt turuna da katılmak mümkündür. Burada tasarım dükkanlarını gezerek vakit harcamak isteyenler de olabilir.

Balat'ta Nerelere Gidilmeli?

Balat'ta ziyaret edilebilecek birçok nokta bulunur. Hem tarihi sokakları adımlamak ve birçok farklı konseptteki mağazaları ziyaret etmek mümkün. Balat'ın yürüyerek gezilmesi gerektiği de her turistin bilmesi gerekenlerden biridir. Araba ile gezmek semtteki birçok ufak ayrıntıyı kaçırmaya neden olabilmektedir. Böyle durumlarda Balat gezintilerini birçok turist saatlerce yürüyerek gerçekleştirir.

Balat'ı Gezmeye Nereden Başlanır?

Balat'ı baştan sona gezmeyi düşünen kişilerin ilk başlangıç noktası Cibali Kapısı'dır. Özellikle tarihi bir tur yapmak isteyen kişiler buradan başlayarak birçok noktayı sırası ile gezebilir. Balat farklı yönleri ile öne çıkan semtlerden biridir. Gerek fotoğraf çekmek gerekse tarihi mekanları ziyaret etmek adına oldukça popüler bir yerdir.

Balat Ne Kadar Zamanda Gezilir?

Balat gezisinin amacına göre gezi süresini ayarlamak önem taşır. Birçok gezilecek noktası vardır. Her yerde fotoğraf çekmek, tarihini öğrenmek ve atmosferi tam olarak sindirebilmek için en az iki güne ihtiyaç duyulabilir. Bununla birlikte Balat'a ulaşmak için harcanacak yol süresi de süre hesaplanmasına eklenmesi gerekenler arasında yer alır.

Balat'a Nasıl Gidilir?

Semte toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaşmak mümkün. Bu toplu taşıma araçlarına binmek için ise Eminönü'ne gitmek önem taşır. Metrobüs de kullanılabilecek ulaşım araçları arasında yer alır. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'ndan kalkan Metrobüsler ile Balat'a ulaşabilmek mümkündür. Metrobüs kullanmak isteyen kişiler mutlaka Ayvansaray durağında indikten sonra eğer 10 dakika kadar Eminönü tarafına yürürlerse Balat'a kolaylıkla ulaşabilirler. Eminönü Balat'a oldukça yakın bir semttir. Bu nedenle de Eminönü'nden kalkan hemen her ulaşım aracı Balat'a ulaşımda kullanılabilir.