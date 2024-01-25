Balayı için Kapadokya’ya giden çift ölmüştü: Otel sahibine şok!

İstanbul'da geçen yıl mart ayında evlenen Kader-Mutlu Akbaş çifti, balayı için Kapadokya'ya gitti. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelde konaklayan çift, balon turuna katılmak için turizm şirketiyle anlaştı. Turizm şirketi yetkilileri, 14 Mart sabahı çifte ulaşamayınca otele gidip, durumu anlattı. Otel personeliyle, çiftin kaldığı odaya giden şirket yetkilileri, Kader ve Mutlu Akbaş'ın hareketsiz yattığını gördü. Görevlilerin ihbarıyla otele gelen sağlık ekipleri ise çiftin öldüğünü belirledi. Otel sahibi Emin Ağmaz, otel müdürü Tayfun U. (33) ve resepsiyonist Ahmet K. (44) gözaltına alındı. Şüphelilerden Ağmaz tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 3 sanık hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.