Baldız Kime Denir? Baldız İsmi Nereden Gelir, Kimlere Denir?

Evliliğin ardından hem kız tarafının hem de erkek tarafının öğrenmesi gereken isimler bulunur. Baldız, görümce, elti, kayın gibi pek çok akraba ile karşı kaşıya kalındığı için her birinin anlamının bilinmesi gerekir. Bu terimler arasında en sık karşılaşılanlardan biri baldızdır. Bu nedenle baldız ismi nereden gelir, baldız kime denir, kimlere denir gibi soruların yanıtları yeni evlenecekler için merak konusu olur.

Baldız Kime Denir?

Baldız kelimesi TDK sözlüğüne bakıldığında aşağıdaki anlamı taşır:

Erkeğe göre karısının kız kardeşi.

Kısacası erkek, eşinin ya da sevgilisinin kız kardeşine veya ablasına baldız diyebilir. Arada kan bağı oluştuktan sonra resmi olarak baldız oluyor olsa da sevgiliyken de kız arkadaşın abla ya da kız kardeşine baldız diyebilir.



Baldız İsmi Nereden Gelir?

Eski Türkçeye bakıldığında baltır ya da baltız kelimeleri "küçük kız kardeş" anlamını taşırdı. Ayrıca Eski Türkçede bala "küçük, çocuk" anlamlarına gelirdi. Baldız kelimesinin de bu terimlerden türemiş olduğu düşünülse de kesinliği yoktur.