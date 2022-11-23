Bali Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Endonezya Bali Adası’nda Neler Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Bali gezilecek yerler merakınızı gidermek istiyorsanız öncelikle Bali'nin coğrafi konumunu bilmenizde fayda vardır. Bu sayede Bali'de gezilecek yerler araştırmasını daha bilinçli şekilde yapabilirsiniz. Söz konusu coğrafyaya ilk defa gidecek olanlar Bali Adası'nda nereler gezilir şeklinde araştırma yaparlar. Bali'de ne yapılır sorusunun cevabına, bahse konu coğrafyanın kültürel özellikleri ile yaklaşmanız gerekir. Bali kaç güne gezilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bali'de Gezilecek Yerler

Bali Adası'nda gezip görmeniz gereken çok sayıda alan vardır. Bu adaya gitmişken mutlaka görmeniz gereken alan ve yapıları şu şekilde sıralayabiliriz.

Pirinç Tarlaları

Bali denildiğinde akla gelenlerin ilki kuşkusuz pirinç tarlalarıdır. Adanın temel besin ve ticaret kaynağı da pirinçtir. Adanın her tarafı pirinç tarlaları ile doludur. Fakat vadinin yamaçlarında merdiven şeklinde uzanan tarlalar çok meşhur olup UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır.

Sonsuzluk Havuzları

Bali'de çok sayıda sonsuzluk havuzu vardır. Bunlar içerisinde en meşhur olanı Ubud bölgesindeki havuzlardır. Bu havuzlar ormanın derinliklerine bakar ve çevresinde çok sayıda resort otel vardır.

Lempuyang Tapınağı

Bu tapınak, Bali'deki en kutsal yerlerden biridir. Maalesef tapınağa turistlerin girişi yasaklanmıştır. Her ne kadar içine giremeseniz de dış mimari özelliklerini görebilir, harika pozlar yakalayabilirsiniz.

Su Sarayı

Lempuyang Tapınağı'na sadece 10 km mesafede olan Su Sarayı, Karangsem Hadedanlığı'na air bir kraliyet rezidansıdır. 1948 yılındaki volkanik patlama sonucu yerle bir olan bu saray, günümüzde restore edilmiş ve tekrar ziyarete açılmıştır.

Nusa Penida Adası

Bali Ada'nın hemen yanındaki bu küçük ada, doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakır. Adanın her bir noktasının kartpostaldan çıkmış bir güzelliğe sahip olduğunu görebilirsiniz.

Pura Ulun Danu Beratan Tapınağı

Bu tapınak Brata Gölü'nün kenarında, adanın en güzel manzaralarından birine sahip bir alandadır. Bu bölge, Bali'nin geneline nazaran daha serin bir iklim yapısına sahiptir.

Şelaleler

Bali, son derece sulak ve şelalelerin yoğun olduğu bir yerdir. Adanın tüm şelaleleri çok güzeldir fakat Aling Aling ve Sekumpul Şelalelerini özellikle görmenizi tavsiye ediyoruz.

Bali'de Ne Yapılır?

Bali'de mutlaka yapmanız ve görmeniz gereken birçok yer vardır. Bu kapsamda yapacağınız gezi planında ağırlığınızı doğal güzelliklerden yana vermenizi tavsiye ediyoruz. Dünyanın diğer coğrafyalarında göremeyeceğiniz birçok bölgeyi ve yapıyı Bali'de görebilirsiniz.

Bali'ye gittiğinizde doğal güzelliklerin ve yapıtların tamamında fotoğraf çekmenizi de tavsiye ediyoruz. Bu sayede harika anılar edindiğiniz coğrafyadaki hatıralarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz.