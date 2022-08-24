Bali Nerede? Bali Adası Nereye Bağlı, Hangi Ülkede ve Nasıl Gidilir?

Bali Adası coğrafi olarak Kuzey ve Güney bölgelerinin farklılığı ile müthiş bir cazibedir. Bali Adası'na nasıl gidilir? Sorusunu soranların çoğu buraya gidip bu doğal güzellikleri görmek ve iyi bir tatil yapmak istemektedirler. Bali hem eğlenmek için hem de kafa dinlemek için harika bir tercihtir ve size birden fazla tatil seçeneği sunar. Bu içerikte sizler için Bali nerede? Sorusunun yanında Bali adası nereye bağlı gibi sorulara da yanıt verdik. İçeriğimizden Bali Adası hangi ülkede? Sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

Bali Nerede?

Bali, Günümüzün en popüler ziyaret noktalarından bir tanesidir. Peki ya Bali'ye nasıl gidilir? Bali'ye gittik diyelim… burada ne yapılır? Bali hakkında bilgiler verdiğimiz içerikte Bali Adası nerede ve Bali Adası nereye bağlı? gibi sorulara akıcı bir şekilde cevap vermeyi hedefledik.

Dünya üzerindeki tropikal iklim kuşağında yer alan ülkelerden biri olan Bali, Endonezya'nın en popüler ve turistik bölgesi olarak ülkenin en önemli adası konumundadır. Bali, aynı zamanda Endonezya'ya bağlı olan pek çok adaya komşudur. Bali Adası'na ulaşım en sık Jakarta yoluyla yapılır. Bu istikamet tercih edilen en popüler istikamettir diyebilir. Daha sonra da Bali'ye gitmek için Jakarta adasından gerçekleşecek olan 1,5 saatlik uçuşu yapmak gereklidir. Bali Adası'na ulaşmak için uçak kullanımı gerekir.

Bali Adası Nerede?

Endonezya'ya bağlı bulunan Bali, en popüler Endonezya adasıdır. Denpasar'ın başkenti olduğu Bali Adası çevresi Mercan kayalıkları ile dolu olan bir bölgedir. Burası Endonezya'nın en popüler ve turistik adalarından bir tanesinin yanı sıra, aynı zamanda muhteşem de bir doğa harikasıdır. Bali Adasının Güney kumsallarının tamamı beyaz kumlarla kaplıyken, Kuzey kumsallarının tamamı ise siyah kıllarla doludur. Bu coğrafi özelliği adanın popülerliğinin en büyük sebeplerinden bir tanesidir. 3 milyon 150 bin nüfusa sahip olan Bali Adası, yılın her zamanında ziyaretçilerle doludur.

Coğrafi özellik açısından Tropikal iklime sahip Bali Adası ekvatora oldukça yakındır. Bu nedenle oldukça sıcak ve nemli bir iklimi vardır. Bölge Ekim ile Mart ayları arasında yoğun miktarda yağış alır. Nisan ve Ekim dönemlerinde az yağış alan Bali bu aylarda nem olarak daha düşük bir orana sahiptir. Bali'ye gideceklere en uygun zaman olarak yağışların az miktarda olduğu Nisan ile Eylül ayları tavsiye edilir.

Bali Adası'na Nasıl Gidilir?

Bali Adası'na Türkiye'den gitmek isteyenler için en uygun ve pratik araç uçak olacaktır. Direkt ya da aktarmalı uçuşlar aracılığıyla önce Jakarta'ya gidilmesi gerekmektedir. Ulusal havayolu şirketleri tarafından Jakarta'ya uçuş gerçekleştirilmektedir. Bali'ye ülkemizden yaklaşık olarak 14 ya da 15 saat kadar bir uçuş gerçekleştirilir. Denpasar şehrine ulaşanların bölgeyi gezmesi için yine en uygun yöntem araç kiralamaktır.