Balık avında tekne alabora oldu: 1 ölü

Kırşehir'de Hirfanlı Baraj Gölü'nde alabora olan balıkçı teknesindeki 4 kardeşten biri boğuldu. Kaman ilçesine bağlı Savcılıkurutlu köyünde yaşayan 4 kardeş, önceki gün balık avlamak için tekneleriyle göle açıldı. Balıkları yükledikleri sırada, teknenin alabora olması sonucu 4 kardeş suya düştü. Soner (30) ve Uğur Laçin (35) yüzerek kıyıya ulaşıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsa Laçin'in (40) boğulduğu belirlenirken Sezer Laçin (24) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Bu arada, Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizin yaklaşık 100 metre açıklarında Mehmet Alper'in (27) cesedi bulundu. Amasya'nın Suluova ilçesinde ise sulama kanalına giren 11 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Trabzon'un Çaykara ilçesinde de ailesiyle birlikte gezerken Haldizen Deresine düşen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.