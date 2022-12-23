Balık Burcu Hangi Ay? Balık Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?

Burçlara ilgi duyuyorsunuz ve balık burcu hangi ayda doğmuştur merak mı ediyorsunuz. Balık burcu ayı ne zaman, balık burcu tarihi nedir, balık burcu hangi ay doğar gibi sorularınıza yanıt arıyorsanız cevabı yazımızın devamında sizi bekliyor. Balık burcu ne zaman doğar diye merak edenler için balık burcu şubat ve mart ayları arasında doğar. Balık hangi ay doğar balık burcunun en belirgin özellikleri nelerdir araştırıyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Balık Burcu Özellikleri Nelerdir?

Balık burçları oldukça duyarlıdır. Balık burçları aynı zamanda dürüst, eli açık ve duygusal karakterlere sahiptirler. Balık burçları küçük olaylarda bile kolayca ağlasalar da olayları çabuk bir şekilde atlatacak kadar da güçlüdürler. Balık burçlarının sinirleri oldukça hassastır. Bu hassasiyetleri kendilerini yıpratmalarına da neden olur.

Balık Burcu Hangi Ay Doğar? Balık Burcu Ayı ve Günleri Nedir?

20 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasında doğan kişiler balık burcu olurlar. Su elementi olan balık burçları duygusal olmalarıyla bilinirler.