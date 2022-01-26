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Giriş Tarihi: 27.1.2022

Balık donduran soğuk

Balık donduran soğuk
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nde, sıcaklık eksi 20 dereye kadar düşünce, kıyıya yakın bölgelerdeki balıklar da su ile birlikte dondu. Edirne'de balıçılar donan Tunca Nehri'nde buzları kırarak balık tuttu. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Bolu'daki Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz ve karla kaplandı. Amasya'da Ziyaret Baraj Gölü'nün yüzeyi ilk kez dondu. Antalya'nın Alanya ilçesine 53 yıl sonra yağan kar, dün sahile de yağınca mavi ve beyaz birleşti. Diyarbakır'da anne ve yeni doğan bebeği, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Andıl köyünde, evinde mahsur kalan ve sobasını yakamadığı için donma riski geçiren 85 yaşındaki Medine Akıllı, kurtarma ekiplerini görünce sevinç gözyaşları döktü. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kösepınarı köyünde evde mahsur kalan ve donma tehlikesi yaşayan Fatma Büyükakçalı (90) kurtarıldı.

Ceren ÇALIŞKAN-Erdoğan ÖZTÜRK-Tuna ÇAM-Tolga YANIK-Murat KARAMAN-Hüseyin KAÇAR- -Kasım ŞAHİN- -Hüseyin CUMALI/SABAH

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Balık donduran soğuk
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