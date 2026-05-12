Balık merakı yaşamının sonu oldu

Bartın ve Kahramanmaraş'ta bölge ve klasman hakemliği yapan 34 yaşındaki Mustafa Onur Özgenç Amasra ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde oksijen yetersizliği nedeniyle sığ su bayılması geçirerek yaşamını yitirdi.

Olay, Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK lojmanları altındaki kayalık bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zıpkınla balık avlamak amacıyla denize dalan 34 yaşındaki Mustafa Onur Özgenç , uzun süre su yüzeyine çıkmadı. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, yaklaşık 15 ila 20 dakikadır su altında olduğu belirtilen Mustafa Onur Özgenç için arama çalışması başlattı. Yapılan dalış sonucunda sudan çıkarılan Özgenç Sahil Güvenlik botuna alınarak Amasra İskelesi'ne getirildi. Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mustafa Onur Özgenç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta yaşamını yitiren hakem Mustafa Onur Özgenç Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. Cumhuriyet Savcılığı olay hakkında soruşturma ve inceleme başlattı.