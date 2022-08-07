Balık ölümlerine inceleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin atıksu arıtma tesislerini çalıştırmaması Haliç'in gün geçtikçe kirlenmesine, Alibeyköy Deresi'nde de balık ölümlerine neden oldu. Alibeyköy deresinde meydana gelen kirlilik ve balık ölümleri vatandaşları tedirgin ederken, yetkililer de harekete geçti. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümleri üzerine inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre herhangi bir kimyasal maddeye rastlanılmadı. Ekipler, laboratuvarda incelenmesi amacıyla dereden numune aldı. Çevre sakinlerinden bazıları balık ölümlerinin kirlilik kaynaklı olabileceğini söylerken, bazıları da ölümlerin derede iki gün önce yapılan kazıdan hemen sonra gerçekleştiğini iddia etti. Vatandaşlardan Emre Acar, "İki gün önce derede 20-30 balık ölmüştü. Kirlilikten olabilir, yıllardır deremiz kokuyor ve pis" dedi. Mahalle sakinlerinden Hasan Sabri Nazik de 60 yıldır burada yaşadığını belirterek, "Şimdiye kadar balık ölümüne rastlamadım. Geçenlerde kepçe geldi, Büyükşehir Belediyesi'nden mi bilmiyorum. Sonra kepçenin yanında olanlar balıkları poşetlere koyup götürdüler" iddiasında bulundu.