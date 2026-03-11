Balık tutmak istemişlerdi: Baba-oğul batan kayıktan zor kurtuldu!

Baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, batan kayığın bulunması için Sahil Güvenlik ekiplerine de bilgi verildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!