Balıkçı Adem Yaren’ine kavuştu

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (70) ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 15'inci kez geldi. 24 Şubat'ta gelen ve Nazlı zannedilen leyleğin, göle açılan Yılmaz'ın kayığına konmasıyla Yaren olduğu anlaşıldı. Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde; balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikâyeye dönüştü. Her göçte gelip Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl 15'inci kez köye geldi. 24 Şubat'ta sabah saatlerinde köye gelip yuvaya konan, daha sonra balıkçı Adem Yılmaz'ın evinin çatısında görüntülenen ve Yaren'in eşi Nazlı olduğu düşünülen leyleğin Yaren olduğu anlaşıldı. Nazlı zannedilen leylek, bu sabah göle açılan Yılmaz'ın kayığına konunca Yaren olduğu ortaya çıktı. O anlar, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.

'GELEN NAZLI DEĞİL, YAREN'MİŞ'

Alper Tüydeş, paylaşımında, "Yeniden hoş geldin Yaren. Günlerdir Adem Amca ile birlikte 'Acaba görür müyüz?' diye uzun uzun bakarken meğer o da bize çatıdan bakıyormuş; biz tanıyamamışız. İlk iki gün çatıda ve bahçede uzak ve çekingen durunca geleni eşi sandık ama gelen Yaren'miş" dedi. 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikâyesi filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı. Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikâyesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuva, internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayınla izlenebiliyor.