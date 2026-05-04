Balıkçı barınağında şüpheli ölüm

Sabah saatlerinde kordonda yürüyüş yapan vatandaşlar, balıkçı barınağında denizde hareketsiz halde bulunan bir kişiyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde sürüklenen erkek cesedini fark eden ekipler, şahsı denizden çıkararak tekneye aldı. Kişinin üzerinden çıkan kimlikten, Çanakkale'de balıkçılık yapan ve limanda teknesi bulunduğu öğrenilen 42 yaşındaki Fırat Salkım olduğu tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Salkım'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, genç balıkçının en son ne zaman teknesine geldiği ve kimlerle birlikte olduğuna ilişkin geniş çaplı inceleme başlatırken talihsiz adamın alkolünde etkisiyle denize düştüğünden şüpheleniliyor

Olayın kaza mı yoksa başka bir nedenle mi meydana geldiği yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.