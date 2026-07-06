Balıkçı cinayetinde yeni gelişme! İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı balıkçı cinayetine ikinci soruşturma başlattı

Haşmet Gürkan'ın ağabeyi İskender Gürkan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'görevin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilere haksız menfaat sağlama', 'suçluyu kayırma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' iddiasıyla savcılığa başvurdu. Gürkan şikayet dilekçesinde, "Cinayet sanığı Devrim Gürkan'ın annesi Ayfer Gürkan, HTS kayıtlarıyla nitelikli ilişkisi olduğu Ali Aydın ve Devrim'in kız kardeşi Evrim Gürkan'ın suça iştirak ettikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunuyor. Bazı polis memurlarının cinayet öncesi ve sonrası birçok konuda şüpheli davranışlar sergilediklerine dair önemli tespitler var. Polis memuru İ.A.Y. cinayet günü izinliyken karakola geldi. İ.A.Y. sanığı teslim aldıktan sonra cep telefonundan Ali Aydın ile Ayfer Gürkan'ı arayarak bilgi verdi. Olay yerindeki kamera kayıtları eksik toplandı. Mobese kayıtları ise hiç toplanmadı. Olay yerindeki kanlı bıçaklar ve parmak izi olan eşyalar toplanmadı. Kıyafetlerinde kan bulunan Ayfer ile Evrim Gürkan'ın ifade için geldiği sırada kıyafet değişimine izin verildi. 4 ve 6 Nisan 2022'de eşi ve oğlu tarafından darp edilen Haşmet Gürkan'ı karakoldan geri çevirip cinayet öncesi olası tehdit ve şiddet geçmişini örtbas etti" şeklinde iddialarda bulundu.

Haşmet Gürkan

KATİL EVLADIN CEP TELEFONU ALİ AYDIN'IN MESİRE ALANINDAN SİNYAL VERDİ

İskender Gürkan, suç duyurusunda, "Olay cinayet bürosunun yetki alanına girmesine karşı, Güzelbahçe Aile İçi Şiddet birimi tarafından takip edildi. Polis memurları tarafından usül ve prosedürler hiçe sayıldı. Sanık Devrim Gürkan teslim olduktan sonra V.K.'nin yönlendirmesiyle Ali Aydın'ın Güzelbahçe'de bulunan mesire alanında görüldü. Devrim Gürkan'ın telefonundan teslim saatinden sonra bu adreste sinyal alındı. Memurlar olay yerindeki delilleri toplamadılar" ifadelerini kullandı.

Devrim Gürkan

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 2 polis hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten savcı, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler V.K. ile İ.A.Y. şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasını istedi. Ayrıca HTS kayıtları, ne amaçla görüşme yaptıkları, eksik delil toplandığına ilişkin savunmalarının alınacağı ifade edildi. Şüpheli polislerin olay tarihinde emniyetin hangi biriminde görev aldıkları, hangi işi yaptıklarına dair görev yazısının ekleneceği belirtildi.

Evrim Gürkan

GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI SORULDU

Olay yerinde güvenlik kamerası bulunup bulunmadığının araştırılacağı, görüntü tespit edilmesi durumunda dosyaya ekleneceği belirtildi. Ayrıca cinayete ilişkin fezlekenin bir örneğinin temin edilmesi istendi. Polis Başmüfettişleri İbrahim Üstün ve Murat Nebioğlu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğünce tahkikatı yapılan cinayet ile ilgili İskender Gürkan'ın şikayet dilekçesi ekinde bulunan bilirkişi raporunun bir örneğinin gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Ayfer Gürkan

KATİLİN EMNİYETTE ÇEKİLEN VİDEOSU

Olay tarihinde olay yerini gören çevredeki işyerlerine ait kamera görüntülerinin tespit edilerek alınıp alınmadığı, bu çalışmanın hangi personel tarafından yapıldığı, Cinayet sağını Devrim Gürkan'ın olay tarihinde Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğünde çekilen video görüntüsü ve çözümünün bir suretinin gönderileceği belirtildi. Olay yeri yakınını gören MOBESE kamerası olup olmadığının araştırılacağı ifade edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör