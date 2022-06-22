İstanbul’da balıkçı kavgası ölümle bitti

1 buçuk yıllık husumete dayanan olay bugün sabah saatlerinde Üsküdar'da meydana geldi. Mimar Sinan Mahallesi'nde kiraladıkları iş yerinde balıkçı restoranı işleten Cengiz Yeşilyurt ve Muharrem Tekdal, dükkanlarını alt kiracı olarak Doğan Türköz'e kiraladı. İddiaya göre Türköz kiralarını düzenli ödemeyince hakkında tahliye kararı çıktı. Bu kararın ardından kısa bir süre sonra dükkanın işletmesini geri almaya hazırlanan Muharrem Tekdal, 2 Şubat akşam saatlerinde iş yerinden evine gittiği sırada "Doğan abinin selamı var" diyerek yanına yaklaşan 2 kişinin saldırısına uğradı, yüzünde kırıklar oluştu.

Doğan Türköz



İLK KEZ İŞBAŞI YAPACAKTI

Yaşanan olayın ardından balıkçı restoranının işletmesini geri alan ortaklar, yenilemek istedikleri dükkanı tadilata aldı. Yaklaşık 2 ay boyunca tadilatta kalan iş yerinde günler sonra ilk kez işbaşı yapmak için bu sabah kepenk kaldıran Cengiz Yeşilyurt, iş yeri çevresinde bekleyen eski alt kiracısı tarafından basıldı. Aralarında Doğan Türköz'ün de bulunduğu ve silahlı oldukları öğrenilen grup Yeşilyurt'u ve çalışanları iş yerinden çıkardı. İddiaya göre dükkanına çökmeye çalışan Türköz tarafından darp edilen Yeşilyurt silahına sarıldı tetiğe bastı. Türköz açılan ateş sonucunda hayatını kaybederken, Yeşilyurt ise olay yeri yakınında bulunan polis ekiplerine teslim oldu. Yaşanan olaya ilişkin çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, Türköz'ün yanında bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.





DESTEK İSTİYORUZ

2 Şubat akşamı "Doğan abinin selamı var" diyerek yanına yaklaşan 2 kişinin saldırısına uğradığını belirten restoranın ortaklarından Muharrem Tekdal "Bu adamlar 4 ay önce de beni takip edip dövmüştü. O zaman da şikayetçi olmuştuk. Bu belanın bizi bırakmayacağı belliydi. Şimdi de ekmek teknemizin ilk iş gününde dükkanı basmışlar. Çalışanlarımızı ve ortağımı dışarı atıp darp etmişler. Dükkana çökmeye kalkmışlar. Ortağım da kendini savunmak için silahla ateş etmiş. Bu adamlar göz göre göre İstanbul'un göbeğinde eşkiyalık yapmaya kalktılar. Devletimizden destek istiyoruz, canımıza ve malımıza kast edenlere karşı yetkililerden destek istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Doğan Türköz'ün kasten yaralama ve gasp suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

Muharrem Tekdal