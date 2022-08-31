Balıkçılar "Vira bismillah" diyor! 2022 Balık av sezonu açıldı mı, başladı mı, yasak kalktı mı?

Avcılık çeşitliliği bakımından çok örnek bir ilimiz. Birçok deniz ürününün içinde barındırıldığı özel bir ilimiz. Çanakkale'mizde 12 bin balıkçımız var. Ortalama olarak balıkçılarımızın yarısı fiili olarak bu işi yapıyor. 835 adet balıkçı teknemiz var, 23 barınağımız var. 9 tane ihracat yapan, 14 tane su ürünleri işletme tesisimiz var. 6 adet midye üretim tesisimiz var. Balıkta da iddialı olan bir ilimiz. Karabiga karidesimiz var biliyorsunuz. Tescili yapılan çok özel bir karides, ekonomik değeri çok daha fazla diğerlerine göre. Bu bölgede balıkçılığın artması için yoğun mesaimiz var. Bu sene Çanakkale'mizin göletlerine 1,5 milyon kadar tatlı su balığı bıraktık" dedi.

Konuşmaların ardından bereketli bir yıl olması için dualar edilip, kurdele kesildi. Son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, selamlamalarla Kemer Limanı'ndan ayrılarak Marmara Denizi'ne doğru açıldı.