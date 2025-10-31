Balıkesir 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki büyük depremden bu yana bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "Balıkesir'de son deprem kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt ararken, yetkili kurumlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileriyle durumu yakından takip ediyor: