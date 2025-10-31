Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir 4 üzerinde sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Balıkesir'de özellikle Sındırgı merkezli olarak son günlerde üst üste yaşanan depremler, bölge halkını tedirgin ediyor. Kısa süre önce meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ederken, en son yaşanan depremin şiddeti neydi ve merkez üssü neresi oldu merak ediliyor. İşte 31 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika deprem bilgileri:

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki büyük depremden bu yana bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "Balıkesir'de son deprem kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt ararken, yetkili kurumlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileriyle durumu yakından takip ediyor:

BALIKESİR'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 23.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.1 büyüklüğündeki depremin artçısı olarak değerlendirilen bu sarsıntı yerin 13 km altında kaydedildi.

BALIKESİR DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-10-30

Saat:23:52:07 TSİ

Enlem:39.17972 N

Boylam:28.25861 E

Derinlik:13.58 km

