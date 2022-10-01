Balıkesir Ayvalık Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Ayvalık Balıkesir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Balıkesir Ayvalık arası kaç km sorusunun yanıtı bilindiğinde ne kadar yakıt tüketmeniz ve yolculuk süresi gibi bilgilere kolaylıkla erişebilirsiniz. Dizel ve benzinli araçlar farklı yakıt tükettiğinden yol mesafesi yakıt tutarını hesaplamada önemlidir. Aynı zamanda Balıkesir Ayvalık arası kaç saat sürer konusu da bu bakımdan önem taşır. Özel araçla, otobüsle Ayvalık Balıkesir arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtları haberimizin devamında.

Balıkesir Ayvalık Arası Kaç Kilometre?

Balıkesir Ayvalık arası mesafeyi bilmek yolculuğunuzu sorunsuz gerçekleştirebilmeniz için önemli bir bilgidir. İki güzergah arasındaki mesafe 126 kilometredir. Bu durum hem özel araç hem de otobüs için değişmeyen bir bilgidir. Ancak otobüs ve özel araç ile seyahat sırasında seyahatin süresi bakımından farklılıklar olabilmektedir.

Özel Araçla, Otobüsle Ayvalık Balıkesir Arası Kaç Saat Sürer?

Özel araç ile seyahat etmek istiyorsanız yolculuk süresinde kullanacağınız aracın yakıt şekli önem taşır. Ayvalık ve Balıkesir arasındaki mesafe 1 saat 51 dakika sürer. Otobüs ile 5-10 dakika farklılık olabilir. Dizel araçlarla seyahat ederseniz 6,9 litre benzin tüketmeniz gerekir. Aracınız benzinli bir araç ise 8,2 litre benzin tüketimi gerçekleşir.