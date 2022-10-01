Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir Ayvalık Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Ayvalık Balıkesir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 1.10.2022 16:15 Son Güncelleme: 1.10.2022 16:15

Balıkesir Ayvalık Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Ayvalık Balıkesir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Balıkesir Ayvalık arası kaç km konusu seyahat süresi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Özel araçlarla ve otobüs ile iki lokasyon arasında seyahat etmek mümkündür. Ancak iki ulaşım şeklinde de seyahat süreleri arasında fark olabilir. Bu nedenle seyahat öncesinde Balıkesir Ayvalık arası kaç saat sürer sorusuna yanıt bulmanız gerekir. Özel araçla, otobüsle Ayvalık Balıkesir arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularına yanıt aradık.

Balıkesir Ayvalık Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Ayvalık Balıkesir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Balıkesir Ayvalık arası kaç km sorusunun yanıtı bilindiğinde ne kadar yakıt tüketmeniz ve yolculuk süresi gibi bilgilere kolaylıkla erişebilirsiniz. Dizel ve benzinli araçlar farklı yakıt tükettiğinden yol mesafesi yakıt tutarını hesaplamada önemlidir. Aynı zamanda Balıkesir Ayvalık arası kaç saat sürer konusu da bu bakımdan önem taşır. Özel araçla, otobüsle Ayvalık Balıkesir arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtları haberimizin devamında.

Balıkesir Ayvalık Arası Kaç Kilometre?

Balıkesir Ayvalık arası mesafeyi bilmek yolculuğunuzu sorunsuz gerçekleştirebilmeniz için önemli bir bilgidir. İki güzergah arasındaki mesafe 126 kilometredir. Bu durum hem özel araç hem de otobüs için değişmeyen bir bilgidir. Ancak otobüs ve özel araç ile seyahat sırasında seyahatin süresi bakımından farklılıklar olabilmektedir.

Özel Araçla, Otobüsle Ayvalık Balıkesir Arası Kaç Saat Sürer?

Özel araç ile seyahat etmek istiyorsanız yolculuk süresinde kullanacağınız aracın yakıt şekli önem taşır. Ayvalık ve Balıkesir arasındaki mesafe 1 saat 51 dakika sürer. Otobüs ile 5-10 dakika farklılık olabilir. Dizel araçlarla seyahat ederseniz 6,9 litre benzin tüketmeniz gerekir. Aracınız benzinli bir araç ise 8,2 litre benzin tüketimi gerçekleşir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ: TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet!
SON DAKİKA! Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı güldürdü: Yeni stadın adını Ayasofya koydular!
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklamalar: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli açıklaması
AİLE DESTEK PROGRAMI 2022 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır? e-Devlet ile Aile Destek Programı Paketi başvuru ekranı - ödeme tarihleri!
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir Ayvalık Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Ayvalık Balıkesir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA