Balıkesir Çadır Kamp Alanları - En İyi Balıkesir Çadır Kamp Yerleri ve Yol Tarifi

Balıkesir, en popüler tatil beldeleri arasında yer alıyor. Doğa kampı yapmak isteyen birçok insana harika doğal ortamlar sunan Balıkesir, ulaşımın kolaylığı sayesinde de sıkça tercih ediliyor. Balıkesir kamp alanlarında güneşi batırabilir, en güzel koylarda yüzebilir, sonsuz yeşilliğin ve maviliğin tadını çıkarabilirsiniz. Peki, en iyi Balıkesir çadır kamp alanları nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Balıkesir Çadır Kamp Alanları

Balıkesir çadır kamp alanları ve Balıkesir karavan kamp alanları bulunuyor. Pek çok yerde iki türlü de kamp yapmak mümkün oluyor. Sizin için Balıkesir'de kamp yapabileceğiniz alanları derledik.

Ortunç Koyu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Adası'nın içerisinde yer alan Ortunç Koyu, 35 adet dalış noktasında bulunuyor. Bu sayede alanda dalış yapabilir, çevredeki market ve büfelerden yararlanabilirsiniz. Kamp alanına giriş ücretsiz ve üstelik toplu taşıma ya da özel aracınızla ulaşım mümkün.

Değirmen Kamp

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı olan Zeytinli bölgesinde Değirmen Kamp bulunuyor. Kamp işletmesinin içerisinde ister çadır, ister bungalov konaklaması yapabilirsiniz. Alanda duş, tuvalet, buzdolabı, internet, sıcak su, elektrik, klima, yatak gibi imkanlar da sunuluyor. Kamp alanına Edremit Otogarı'ndan servislerle ulaşım sağlanabiliyor.

Sütüven Şelalesi Kamp Alanı

Sütüven kamp alanı da Balıkesir – Edremit Zeytinli bölgesinde yer alıyor. Kamp ve piknik yapmaya müsait olan alan, 789 rakımda bulunuyor. Hasanboğuldu Göleti'ne yakın olan kamp alanı çevresinde gezilecek pek çok alan bulunuyor. Sütüven kamp alanına Edremit Otogarı'ndan Zeytinli servisi ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ayvalık Kamp

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi içerisinde yer alan kamp alanı, denize sıfır kamp yapma olanağı sunuyor. Alana servis ya da dolmuş ile kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor. Tesis içerisinde özel mangal alanı, kafe, sıcak su, elektrik gibi imkanlar bulunuyor. Eğer çadırınız yoksa, kamp alanından çadır kiralayabilirsiniz.

Sarımsaklı Kamp Alanı

Sarımsaklı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer alıyor. Alanda ücretli ve ücretsiz kamp yapabileceğiniz yerler bulunuyor. Sarımsaklı bölgesine toplu taşıma araçları ile kolayca ulaşabilirsiniz. Yakın çevrede market, büfe, kafe gibi imkanlar bulunuyor.

Şeytan Sofrası Kamp Alanı

Büyük kayalık bir tepe üzerinde yer alan Şeytan Sofrası, Ayvalık Adaları ve Midilli Adası'nın manzarasını izlemenize imkan tanıyor. Alana toplu taşıma gitmediği için özel araç ya da taksi ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Şeytan Sofrası aynı zamanda sönmüş volkandan kalan lav birikintisinden oluşmuş bir tepedir.

Çaylak Şelalesi

Eşsiz manzarası ve doğallığıyla Çaylak Şelalesi, ücretsiz bir kamp yeri olarak biliniyor. Seyir tepesi de bulunan kamp alanı, özellikle yazın en sık tercih edilen kamp yerleri arasında yer alıyor. Susurluk bölgesinde yer alan Çaylak Şelalesi'ne toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kirazlı Manastırı Kamp Alanı

Özellikle tarih severlerin sıkça tercih ettiği Kirazlı Manastırı, Balıkesir'in Erdek ilçesi içerisinde yer alıyor. Sessiz ve sakin bir kamp alanı olan Kirazlı Manastırı, pek çok bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Alana karavan ile giriş zor olacağından yalnızca çadır kampı yapabilirsiniz. Kirazlı Manastırı kamp alanına şehir içi toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlayabilirsiniz.