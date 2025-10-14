Haberler Yaşam Haberleri BALIKESİR DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 14.10.2025 20:45 Son Güncelleme: 14.10.2025 20:47

Balıkesir'de meydana gelen deprem, son dakika gelişmeleriyle gündemde yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi. Bölgedeki 4.0 büyüklüğündeki deprem araştırılıyor.

Paylaşılan son dakika bilgisine göre, Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak açıklanırken, depremin derinliği ise 9.12 olarak ölçüldü. İşte Balıkesir depremi ile ilgili son dakika gelişmeleri;

SON DAKİKA: BALIKESİR'DE DEPREM!

AFAD verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

#DEPREMBüyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-14
Saat:20:33:36 TSİ
Enlem:39.21556 N
Boylam:28.07833 E
Derinlik:9.12 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

