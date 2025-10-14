BALIKESİR DEPREM ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Paylaşılan son dakika bilgisine göre, Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak açıklanırken, depremin derinliği ise 9.12 olarak ölçüldü. İşte Balıkesir depremi ile ilgili son dakika gelişmeleri;