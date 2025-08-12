Balıkesir depreminde son anda enkaz altında kalmaktan kurtuldu: 15 dakika önce çıksaydım ben de yıkılan binada olacaktım!

Balıkesir'de 10 Ağustos günü saat 19.53'te Merkez üssü Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesindeki bazı iller sallandı. Depremde 12'si metruk 16 ev yıkıldı. Yıkılan bu evlerden biri de ilçe merkezindeki zemin katında eczane bulunan 3 katlı bir apartman oldu.

6 VATANDAŞ ENKAZ ALTINDA KALMIŞTI

Yıkılan binanın enkazında kalan 6 kişiden 2'si kendi imkanıyla çıkarken, 4 kişi ise AFAD ekiplerince kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan ve TEKEL'den emekli olan işçi Nihat Önbaş, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Depremin ardından binanın müteahhidi S.S.T. ile yapı sahibi İ.E.K., polis tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün Sındırgı Adliyesi'ne sevk edildi.

15 DAKİKA İLE ENKAZ ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU

Evi yıkılan binada bulunan Cemile Ballıgün, "Deprem anında kardeşimin evinin bahçesindeydim. Kendi evime dönmek için hazırlanıp, eşyalarımı topladım, çıkacakken deprem oldu. 15 dakika önce çıksaydım belki ben de yıkılan binada olacaktım. Depremden sonra enkaz başına gittiğimde yaralıları çıkarıyorlardı. Yarım saat orada durdum, sonra tekrar kardeşimin evine geldim. O anda evde olsaydım belki ben de yaralanacak ya da enkaz altında kalacaktım. Evimin enkazını görünce çok üzüldüm, ağladım. Binada biz toplam 6 kişi yaşıyorduk. Komşularımdan 3 kişi yaralandı, bir komşumun eşi hayatını kaybetti" diye konuştu.