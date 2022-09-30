Balıkesir İstanbul Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle İstanbul Balıkesir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Balıkesir İstanbul arası yolculuklarda özel araç kullanıldığı gibi, otobüs, uçak ve feribot da tercih edilen ulaşım araçları arasındadır. Gidilecek mesafeye göre süre de kişiler için önemlidir. Ulaşım ağının kolay olması kişilerin de zamandan tasarruf etmesini sağlamaktadır. İstanbul Balıkesir arası seyahat edecek kişilerin merak ettiği, Balıkesir İstanbul arası kaç km? Otobüsle İstanbul Balıkesir arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? Sorularının yanıtları…

Balıkesir İstanbul Arası Kaç Km?

Balıkesir İstanbul arası yaklaşık 282 kilometredir. Birçok ulaşım aracı ile Balıkesir'den İstanbul'a ya da İstanbul'dan Balıkesir'e ulaşmak mümkündür. İstanbul Balıkesir arası;

Araç mesafesi 282 km

Araç süresi 3 saat 31 dk.

Uçuş süresi 1 saat 5 dk

Feribot süresi 2 saat 40 dk.

Özel Araçla, Otobüsle İstanbul Balıkesir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla İstanbul Balıkesir arası, O-5 otoyolu üzerinden 282 kilometre olup, ortalama 3 saat 30 dakika sürmektedir. Bu süre trafiğe ve diğer koşullara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Otobüsle İstanbul Balıkesir arası, Avrupa yakası için ortalama 4 saat 30 dakika, Anadolu yakası için yaklaşık 4 saat sürmektedir. İstanbul Balıkesir arası seyahatlerde feribot da sık kullanılmakta ve ortalama 2 saat 30 dakika sürmektedir. Uçakla İstanbul Balıkesir arası yaklaşık 1 saat 5 dakika sürmektedir.