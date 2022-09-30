Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle İzmir Balıkesir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 14:39 Son Güncelleme: 30.9.2022 14:40

Balıkesir İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle İzmir Balıkesir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Birçok kişi, coğrafya ve lokasyon açısından çok güzel iki kent olan Balıkesir ve İzmir arasında çeşitli sebeplerden ötürü seyahat gerçekleştiriyor. Bu seyahatler sebebi ile de, Balıkesir İzmir arası kaç km sorusu sıklıkla soruluyor. Özellikle, Balıkesir’in Ege Denizi’ne kıyısı olan Burhaniye ilçesinden yola çıkacak olan kişiler tarafından sorulan, Balıkesir İzmir arası kaç km sorusu da önemini koruyor. Peki ya, Balıkesir İzmir arasında kaç km var? Şahsi araçla ve otobüsle İzmir ve Balıkesir arası kaç saat sürüyor ve kaç kilometredir? İşte detaylar...

Balıkesir İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle İzmir Balıkesir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ege Bölgesi'nde konumlanan İzmir ile Marmara Bölgesi'nde yer alan Balıkesir arasındaki mesafe farkı ve yol güzergahları, seyahat etmek isteyen kişiler için oldukça merak konusu. Özellikle, İzmir Balıkesir kaç km gibi sorular, kişiler için seyahat planları öncesi bilmesi gereken cevaplar arasında. Peki, Balıkesir İzmir arası kaç saat? İşte tüm detaylar...

Balıkesir İzmir Arası Kaç Km?

Balıkesir, topraklarının bir kısmı Ege'de, bir kısmı ise Marmara'da olan Güney Marmara Bölümü kenti olarak, coğrafi açıdan oldukça estetiktir. Bunun yanı sıra İzmir ise Ege Bölgesi'nin incisi olarak oldukça cazip bir lokasyona sahiptir. İki şehir arasında ise bu güzelliklerden faydalanmak isteyen birçok kişi, sıklıkla seyahat planlaması yapmaktadır ve bu sebeple iki şehir arasındaki km mesafesi merak konusu oluyor. Balıkesir ve İzmir arasında; 204 km bulunmaktadır.

Özel Araçla, Otobüsle İzmir Balıkesir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Balıkesir ve İzmir arasındaki mesafe diğer çevre illere nazaran kısa denebilecek kadar azdır. Fakat, tercih edilecek vasıtalara göre bu mesafe ve de varış saati değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra, tercih edilecek olan güzergaha göre de yolculuk vakti farklılık gösterebilir. İşte, hem özel araçla hem de otobüsle, İzmir ve Balıkesir arasındaki kilometre mesafesi ve de varış saati;

  • Özel araçla, İzmir ve Balıkesir arası; 204 kilometredir ve 1 saat 40 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.
  • Otobüsle, İzmir ve Balıkesir arası; 172 kilometredir ve 2 saat 59 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

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Balıkesir İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle İzmir Balıkesir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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