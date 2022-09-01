Balıkesir Kamp Alanları - En İyi Balıkesir Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Edremit, Akçay, Ayvalık gibi favori tatil beldelerinin bulunduğu Balıkesir'de tatiller oldukça keyifli geçmekte. Doğal güzellikleri, yöresel yemekleri ve şahane manzaralarıyla beğenileri toplayan Balıkesir'de kamp tatili yapmak isteyenler, kamp öncesi Balıkesir çadır kamp alanları hakkında araştırmalar yapmaktadır. Bizde sizler için, Balıkesir karavan ve çadır kamp alanları, nasıl gidildiği hakkında ayrıntıları ele aldık. İşte detaylar...

Balıkesir Çadır Ve Karavan Kamp Alanları Nerelerdir, Nasıl Gidilir?

Dingin, huzurlu ve bağımsız bir tatile kimse hayır diyemez. Doğal yaşamdan kopmadan daha samimi bir tatil yapmak isteyenler karavan ve çadır kampı kurmayı tercih etmektedir. Kamp yapacakları alanın hem doğayla iç içe hem de denize yakın olmasını isteyen tatilcilerin Balıkesir'de kamp kurmayı tercih etmektedir. Ege ve Marmara denizlerinin kesiştiği güzel şehrimiz Balıkesir'in il sınırları içinde yer alan en iyi kamp alanlarını şöyle sıralayabiliriz;

Ortunç Koyu Kamp Alanı

Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adasında yer alan Ortunç Koyu doğayla baş başa tatil yapmak, denizin tadını çıkarmak ayrıca dalış yapabilme imkanının olduğu şahane bir yer. Ücretsiz olarak hizmet veren bu kamp alanına ulaşmak için Cunda Maden Caddesi'nden kuzey yönlü hareket edilip, Kırmızıkuyu Caddesi'ne bağlanınca bu cadde boyunca ilerlemelisiniz. Koy Alibey Tabiat Parkı'nı da geçtikten sonra yolun sağ tarafında Ortunç Koyu Kamp Alanını görebilirsiniz.

Turhanlı Kamp Alanı

Doğal güzelliği ve sakinliği bir arada isteyen kampçıların gözde kamp alanlarından birisi olan Turhanlı Kamp Alanı Balıkesir'in Erek ilçesinde yer almaktadır. Ücretsiz olarak hizmet veren bu kamp alanında sadece çadır kampı yapmaya izin verilmektedir. Olanaklardan bakımından kısıtlı da olsa, Balıkesir'de sakinlik ve huzur arayanların en favori kamp alanlarından birisidir. Turhanlı Kamp Alanına Erek ilçesinde kalkan dolmuşlarla, Bandırma üzerinden vapurla ya da özel araçlara gidebilirsiniz.

Çaylak Şelalesi Kamp Alanı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinin yaklaşık 5 kilometre yakınında bulunan Çaylak Şelalesi etrafında konumlanan kamp alanı yemyeşil ağaçların arasından kalmış, enfes şelale manzarasına sahip hem günü birlik hem de uzun süreli kamplar için oldukça keyifli ve elverişli bir alandır. Ücretsiz kamp yapılan bu alanda WC, duş gibi olanaklar mevcut değildir. Çaylak Şelalesi Kamp Alanına özel araçla, Kocapınar'a giden ilçe dolmuşlarıyla ulaşabilirsiniz.