Balıkesir Kaplıcaları - Balıkesir Termal Kaplıcalar Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Balıkesir Kaplıcaları sağlığa olan faydalarıyla her sene daha da ünlenmektedir. Burayı dışarıdan ziyaret etmek isteyenlerin hangi kaplıcaya gideceğine karar vermesi ve yolculuktan önce son güzergah bilgilerini ve şehir içi ulaşım yöntemlerini kontrol edip emin olması faydalı olacaktır. Bu içerikte Balıkesir Kaplıcaları için genel bilgilerin yanında Balıkesir Termal Kaplıcalar nerede ve nasıl gidilir sorularına yanıt bulunabilir.

Balıkesir Kaplıcaları Neye İyi Gelir?

Balıkesir kaplıcaları Türkiye'de bulunan en şifalı kaplıcala bölgelerinden bir tanesidir. Bilindiği gibi kaplıcaların pek çok faydası vardır ve bunlar arasında en önemli kaplıcalardan biri de Balıkesir Kaplıcalarıdır. Peki Kaplıcalara neden gidilmelidir?

Öncelikle kaplıcalara gidenler sıcak suyun ve doğal minerallerin kombinasyonuyla strese meydan okurken diğer yandan sıcak su, vücuttaki kasları rahatlatma özelliğine sahiptir. Ayrıca doğal mineraller sinir sisteminin sakinleşmesine katkıda bulunabilir.

Eklem ağrıları, kas gerginlikleri ve romatizma gibi kronik ağrı problemlerin hafiflediği kaplıcalarda özellikle sedef hastalığı, egzama ve akne gibi cilt sorunlarına da çare bulunur.

Ayrıca Balıkesir Kaplıcalarını düzenli olarak ziyaret eden kişiler vücutlarındaki toksinleri terleme yoluyla atarken aynı zamanda şifalı su kan basıncını da kontrol altında tutarak kendi sağlıklarına katkıda bulunacaktır.

Bu kaplıcalar, yaşatacağı zihinsel rahatlama ile psikolojik problemleri olan ya da bunalımda olan kişiler için de yardımcı bir güç olacaktır.

Balıkesir Termal Kaplıcalar Nerede ve Nasıl Gidilir?

Balıkesir Kaplıcalar söz konusu olduğunda çok zengin bir yerleşim yeridir. Balıkesir'de en fazla tercih edilen kaplıcalar aşağıda bulunan listedeki gibidir.

Pamukçu Kaplıcaları (Merkez)

Kiraz Kaplıcaları (Merkez)

Termal Turizm Merkezi (Edremit – Güre)

Bostancı Köyü Kaplıcaları (Edremit)

Derman Ilıcası (Edremit)

Gönen Kaplıcaları (Gönen Merkez)

Ekşidere Dağ Ilıcası (Gönen)

Kızık Köyü Kaplıcaları (Manyas)

Kepekler Kaplıcası (Susurluk)

Yıldız Kaplıcası (Susurluk)

Dağ Ilıcası (Balya)

Hisarköy Kaplıcaları (Bigadiç)

Hisaralan Kaplıcası (Sındırgı)

Emendere Kaplıcası (Sındırgı)

Aşağımusalar Köyü Ilıcası (Dursunbey)

Balıkesir'de gidilmek istenen Kaplıca iyice araştırıldıktan ve karar verildikten sonra o ilçeye Balıkesir içinden hangi araç ile gidileceğini tespit edip gitmek gerekir.

Balıkesir Merkez'de bulunan Kaplıcalar için herhangi bir araç kullanmaya gerek yokken civar ilçeler ve köydeki kaplıcalara gitmek için özel araç ya da otobüs, minibüs gibi toplu taşımalar tercih edilmelidir.