Balıkesir Merkez Havalimanı Nerede? Balıkesir Merkez Havaalanı Hangi İlçede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Balıkesir Merkez Havalimanı, sivil-askeri bir havalimanı olarak hizmet vermektedir. 1998 yılında açılmış ve 2007 yılında yeniden faaliyete geçmiştir. Balıkesir Merkez Havalimanı, iç hat uçuşları için kullanılmaktadır ve modern tesislere sahiptir. Ancak, şu anda sadece özel uçuşlar yapılmaktadır. Balıkesir Merkez Havalimanı nerede, havaalanı hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir ise çokça merak edilen noktalardır.

Balıkesir Merkez Havalimanı Nerede?

Balıkesir Merkez Havalimanı, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde hizmet vermektedir. Bu havalimanı, şehir merkezine yaklaşık olarak 4 kilometre uzaklıkta bulunur. İl merkezine yakın bir konumda bulunduğundan dolayı ulaşım da oldukça kolay ve kısadır. Belediye otobüsleri, ticari taksiler ve şahsi araçlarla kısa sürede varmak mümkündür. Ayrıca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin havalimanı servis saat ve güzergah bilgileri de mevcuttur. Böylece, havalimanına ulaşım hem hızlı hem de pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Balıkesir Merkez Havalimanı'na Nasıl Gidilir?

Balıkesir Merkez Havalimanı'na gitmek için tercih edilebilecek birden fazla alternatif bulunur. Şehir merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan havalimanına belediye otobüsleri, ticari taksiler ve özel araçlarla ulaşım sağlanabilir. Şahsi araçlarıyla seyahat edeceklerin, havalimanına varmak için şehir merkezinden D555 karayolunu tercih etmeleri gerekir. Havalimanı, Altıeylül ilçesinde yer almaktadır ve yol kenarında bulunan yönlendirme tabelaları ile rahatlıkla bulunabilir.

İlk olarak, Balıkesir şehir merkezinden yola çıkın ve D555 karayoluna doğru ilerleyin.

D555 karayolunu takip ederek Altıeylül ilçesi yönüne doğru devam ediln.

Yol kenarına yerleştirilmiş olan yön tabelalarından yararlanarak Balıkesir Merkez Havalimanı yönünde ilerleyin.

Tabelaları takip ederek havalimanı girişine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulunan Balıkesir Merkez Havalimanı'na, yukarıdaki yol tarifinden yararlanarak kolayca varabilirsiniz. Seyahate başlamadan önce yol ve hava durumunun kontrol edilmesi ve buna göre hareket edilmesi önerilir.