Balıkesir Sındırgı 5.1 ile sallandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu gece saat 00.24'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan depremin 11,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem anından itibaren bütün ekiplerin saha taramalarına derhal başladığını belirtti. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde de hissedildi.