Balıkesir’de 18 yıllık cinayeti JASAT aydınlattı

Edinilen bilgiye göre, 3 Nisan 2007 günü Gönen Çayı'nın denizle bağlantı noktasına yaklaşık 1 kilometre mesafede battaniyeye sarılı ve iple bağlanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 30 gündür suda kaldığı belirlenen, 30 yaşlarındaki cesedin kimliği o dönem tespit edilemedi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, 2025 yılı Mayıs ayında projeli çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren araştırmaların ardından cesedin R.A. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, elde edilen deliller doğrultusunda Gönen ilçesinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.Ş., (61) F.A., (44) S.Ş., (52) E.K., (59) T.B., (37) ve S.Ş. (37) gözaltına alındı. Bir diğer şüphelinin ise başka bir kasten öldürme suçundan cezaevinde hükümlü olduğu tespit edildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.