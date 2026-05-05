Balıkesir’de 7,3 milyonluk vurguna 6 tutuklama!

Edinilen bilgiye göre, müşteki şahıs sosyal medya platformlarında karşılaştığı sahte borsa yatırım reklamları üzerinden iletişime geçtiği sözde yatırım uzmanları tarafından dolandırıldığını belirterek emniyete başvurdu. Yapılan incelemelerde mağdurun toplam 7 milyon 398 bin 319 TL zarara uğratıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 7 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.C.K., O.Ç., İ.K., İ.E., D.A. ve B.G. isimli 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.