Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de acı kaza: İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 8 yaralı
Giriş Tarihi: 31.12.2025 12:52 Son Güncelleme: 31.12.2025 12:53

Balıkesir'de acı kaza: İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 8 yaralı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde işçi servis midibüsü ile çarpışan otomobildeki Mustafa Öztürk (24) hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam
Balıkesir’de acı kaza: İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 8 yaralı
  • ABONE OL

Acı kaza, gece saatlerinde Sarıköy yolunun 2'nci kilometresindeki Hasanbey mevkisinde meydana geldi. Sarıköy'deki salça fabrikasının işçilerini taşıyan midibüs ile Arif F. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, midibüste bulunan 8 kişi ile otomobildeki Mustafa Öztürk yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öztürk, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın hayatını kaybetti. 8 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 7'si hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mustafa Öztürk'ün Gönen ilçesine bağlı Gaybular Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de acı kaza: İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 8 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz