Balıkesir’de acı kaza: İşçi servisi ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 8 yaralı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öztürk, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın hayatını kaybetti. 8 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 7'si hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mustafa Öztürk'ün Gönen ilçesine bağlı Gaybular Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.