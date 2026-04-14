Balıkesir’de acı olay: Dede ile torun aynı kazada hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 14.04.2026 11:13

Balıkesir’de seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyreden bir kamyonete arkadan çarptı. Feci kazada 11 yaşındaki Zeynep Ceyda Cengiz ve dedesi 69 yaşındaki Süleyman Cengiz hayatını kaybetti.

Balıkesir Bandırma karayolunda seyir halinde olan Barış Ziya Cengiz yönetimindeki 34 NNV 884 plakalı otomobil, Aksakal Mahallesi yakınlarında Fatih D'nin kullandığı 16 BMV 192 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 11 yaşındaki Zeynep Ceyda Cengiz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Zeynep Ceyda Cengiz

69 yaşındaki dedesi Süleyman Cengiz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobili kullanan ve hem kızını hem de babasını kaybeden Barış Ziya Cengiz'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

