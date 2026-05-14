Balıkesir’de adalet yıldırım hızıyla tecelli etti! Cinayet davasında 26 günde müebbet kararı

Balıkesir'de araştırma görevlisi Semih Kaçmaz'ın öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin dava, Türk yargı tarihinde dikkat çeken bir hızla sonuçlandı. Olaydan sadece 26 gün sonra kararını açıklayan mahkeme, iki sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

KURUKAFA MASKELİ SALDIRGANLAR ATEŞ AÇTI

17 Nisan 2026 günü Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi Semih Kaçmaz, bir yemek işletmesinde bulunduğu sırada motosikletli iki şahsın silahlı saldırısına uğramıştı. Kurukafa maskeli saldırganların çevreye rastgele ateş açması sonucu ağır yaralanan Semih Kaçmaz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

İDDİANAME BİR HAFTADA HAZIRLANDI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma, titiz ve hızlı bir çalışma neticesinde olaydan sadece bir hafta sonra, 24 Nisan 2026 tarihinde tamamlanarak iddianameye dönüştürüldü. Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen dosya ile yargılama süreci vakit kaybedilmeksizin başlatıldı.

İKİ SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması 13 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, sanıklar T.K. ve A.S. hakkında maktul Semih Kaçmaz'a yönelik "Kasten Öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına hükmetti.

İŞLETME SAHİBİNE YÖNELİK SALDIRIYA DA CEZA

Ayrıca sanıklar, olay yerinde bulunan işletme sahibi M.G.'ye yönelik eylemleri nedeniyle de "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YARGI SÜRECİNDE DİKKAT ÇEKEN HIZ

Bu karar, Türk yargı sisteminde soruşturma ve kovuşturma aşamalarının toplamda bir aydan kısa bir sürede tamamlanması açısından bir örnek teşkil ediyor.