Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir’de can pazarı! Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı!
Giriş Tarihi: 1.06.2026 14:04

Balıkesir’de meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kesput yolunda yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda şarampole yuvarlanan minibüste 14 kişi yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Balıkesir'de eski Kepsut yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erka Yaşam Tesisleri önünde 10 BH 301 plakalı otomobil ile 10 M 00390 plakalı Köseler Mahallesi minibüsü ile çarpıştı.

MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 14 yolcu yaralandı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra çevredeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
