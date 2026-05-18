Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir’de can pazarı! Yolcu otobüsü refüje çarparak devrildi: 25 yaralı!
Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:15

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen otobüs kazası korku dolu anlar yaşattı. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yaşanan olayda yolcu otobüsü sağ taraftaki refüje çarptıktan sonra devrilerek metrelerce sürüklendi. Ekiplerin peş peşe geldiği kazada 25 kişi yaralandı. İşte detaylar…

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 05.47'de İstanbul-İzmir Otoyolu Susurluk Yeni Mahalle İstasyon Caddesi mevkisinde meydana geldi.

DEVRİLEREK METRELERCE SÜRÜKLENDİ

İstanbul istikametinden İzmir yönüne seyir halinde bulunan A.G. (50) idaresindeki 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü, otoyolun sağ tarafında bulunan refüje çarptıktan sonra devrilerek sürüklendi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Susurluk Grup Amirliği ekipleri ile çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

25 YOLCU YARALANDI

Otobüste bulunan 40 yolcudan yaralanan 25 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Balıkesir merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yolun sol şeritten tek şerit halinde ulaşıma açık olduğu ve trafik akışında olumsuz bir durum bulunmadığı öğrenildi.

