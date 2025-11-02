Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir’de deprem: İstanbul’da da hissedildi! Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı
Giriş Tarihi: 2.11.2025 15:49 Son Güncelleme: 2.11.2025 15:52

Balıkesir’de deprem: İstanbul’da da hissedildi! Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem meydana geldi. Deprem Bursa, İstanbul, Çanakkale gibi illerden de hissedilirken sarsıntıyı hisseden pek çok kişi Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte Balıkesir deprem verileri hakkında son gelişmeler.

Balıkesir Sındırgı'daki artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün saat 15:41'de merkez üssü Sındırgı olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı çevre illerden hisseden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamaları ile Balıkesir deprem verileri;

SON DAKİKA: BALIKESİR'DE YENİ BİR DEPREM OLDU!

Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-02
Saat:15:41:09 TSİ
Enlem:39.15944 N
Boylam:28.24389 E
Derinlik:14.13 km

