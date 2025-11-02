Balıkesir’de deprem: İstanbul’da da hissedildi! Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Balıkesir Sındırgı'daki artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün saat 15:41'de merkez üssü Sındırgı olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı çevre illerden hisseden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamaları ile Balıkesir deprem verileri;