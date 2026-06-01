Giriş Tarihi: 1.06.2026 11:50

Balıkesir'de "dur" ihtarına uymadı ehliyetsiz çıktı: Motosiklet sürücüsüne rekor ceza!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye, ihlal ve kaçıştan dolayı toplam 240 bin TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Erdek girişindeki itfaiye kavşağında görev yapan polis ekiplerinin dur ihtarına rağmen kaçan motosiklet sürücüsü, kısa süreli takibin ardından ilçe girişindeki kamyon garajı önünde trafik ekiplerince durduruldu.

240 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye, dur ihtarına uymamaktan 200 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 40 bin lira olmak üzere toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
