Balıkesir'de "dur" ihtarına uymadı ehliyetsiz çıktı: Motosiklet sürücüsüne rekor ceza!

240 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye, dur ihtarına uymamaktan 200 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 40 bin lira olmak üzere toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör