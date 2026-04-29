Balıkesir’de düzenlenen operasyonda 158 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Deniz yolu ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine; Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı ile Sahil Güvenlik Botları (TCSG-907, KB-107) tarafından tespit edilen yelkenli tekneye müşterek operasyon gerçekleştirildi.

Teknede yapılan aramada 158 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, teknede bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığımızı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.