Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir’de düzenlenen operasyonda 158 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Giriş Tarihi: 29.04.2026 15:10

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Deniz yolu ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine; Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı ile Sahil Güvenlik Botları (TCSG-907, KB-107) tarafından tespit edilen yelkenli tekneye müşterek operasyon gerçekleştirildi.

Teknede yapılan aramada 158 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, teknede bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığımızı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

#BALIKESİR

