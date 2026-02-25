Balıkesir’de F-16 kaza kırıma uğradı: Akın Gürlek’ten şehit pilot için başsağlığı mesajı

Görev uçuşu esnasında Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Kazada görevli pilotun şehit olduğu bildirildi.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcı, Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet savcısının kaza mahalline intikal ederek incelemelerde bulundu.

BAKAN GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yayımladığı mesajda, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.