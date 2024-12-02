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Giriş Tarihi: 2.12.2024 16:05

Balıkesir'de feci kaza! Araç ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracının ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA
Balıkesir’de feci kaza! Araç ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, öğle saatlerinde İvrindi ilçesi Ilıcakpınar Mahallesinde bulunan bir et tesisi yakınında meydana geldi. İvrindi ilçesinden Ilıcakpınar kırsal mahallesine doğru seyir halindeki 10 L 5864 plakalı araç tek taraflı trafik kazasına karıştı Y.Y. idaresindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası ters döndü.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Araç içinde bulunanlardan sürücü Y.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan yolculardan E.M., K.Ç.'nin ise yaralı olarak itfaiye grup ekipleri ve 112 Sağlık ekipleri araçtan yaralı olarak kurtarıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Balıkesir'de feci kaza! Araç ters döndü: 1 ölü, 2 yaralı
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