Balıkesir’de feci kaza: Doğum günü kutlaması dönüşü facia! 2 ölü

Başak Keçeci

"2 ARKADAŞIM ARAÇ İÇİNDE" DİYE AĞLADI

Asayiş ekipleri, Başak Keçeci'nin "Araçta 2 arkadaşım var ikisi de araçtan çıkamadı" demesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye kurtarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ekipler, suyun içerisindeki araca ve içerisindeki şahıslara ulaştı. Yapılan kontrollerde Serkan Bulut ve Gizem Kıymaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, doğum gününü kutlayan Başak Keçeci ise hastanede tedavi altına alındı.