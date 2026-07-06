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Giriş Tarihi: 6.07.2026 16:06 Son Güncelleme: 6.07.2026 16:26

Balıkesir'de feci kaza: Doğum günü kutlaması dönüşü facia! 2 ölü

Balıkesir’de doğum günü partisinden dönen gençlerin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu. Feci kazada 21 yaşındaki Gizem Kıymaç ile 26 yaşındaki Serkan Bulut hayatını kaybederken, 24’ncü yaş gününü kutlayan Başak Keçeci ise yaralandı.

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Balıkesir’de feci kaza: Doğum günü kutlaması dönüşü facia! 2 ölü
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Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesinde 24'ncü yaş gününü kutlayan Başak Keçeci ile arkadaşları, gece geç saatlere kadar doğum günü partisinde eğlendi. 04.00 sıralarında sona eren partinin ardından Başak Keçeci ve Gizem Kıymaç, Serkan Bulut'un kullandığı otomobile binerek yola çıktı. Seyir halindeki otomobil, Dalyan son durak mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan araç dereye uçtu.

Gizem Kıymaç

YARDIM ÇIĞLIĞINA KOŞTULAR

Suya gömülen otomobilden yaralı çıkmayı başaran Başak Keçeci, yardım çığlıkları atarak yola çıktı. O sırada, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı asayiş ekibi, genç kızın yardım çığlıklarını fark etti.

Başak Keçeci

"2 ARKADAŞIM ARAÇ İÇİNDE" DİYE AĞLADI

Asayiş ekipleri, Başak Keçeci'nin "Araçta 2 arkadaşım var ikisi de araçtan çıkamadı" demesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye kurtarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ekipler, suyun içerisindeki araca ve içerisindeki şahıslara ulaştı. Yapılan kontrollerde Serkan Bulut ve Gizem Kıymaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, doğum gününü kutlayan Başak Keçeci ise hastanede tedavi altına alındı.

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Serkan Bulut

Kazanın, otomobil sürücüsü Serkan Bulut'un alkollü olmasından kaynaklandığı ileri sürüldü. Savcılık, feci kazayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BALIKESİR #EDREMİT

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Balıkesir'de feci kaza: Doğum günü kutlaması dönüşü facia! 2 ölü
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