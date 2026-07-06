Balıkesir’de feci kaza: Doğum günü kutlaması dönüşü facia! 2 ölü

Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesinde 24'ncü yaş gününü kutlayan Başak Keçeci ile arkadaşları, gece geç saatlere kadar doğum günü partisinde eğlendi. 04.00 sıralarında sona eren partinin ardından Başak Keçeci ve Gizem Kıymaç, Serkan Bulut'un kullandığı otomobile binerek yola çıktı. Seyir halindeki otomobil, Dalyan son durak mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan araç dereye uçtu.
Gizem Kıymaç
YARDIM ÇIĞLIĞINA KOŞTULAR
Suya gömülen otomobilden yaralı çıkmayı başaran Başak Keçeci, yardım çığlıkları atarak yola çıktı. O sırada, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı asayiş ekibi, genç kızın yardım çığlıklarını fark etti.
Başak Keçeci
"2 ARKADAŞIM ARAÇ İÇİNDE" DİYE AĞLADI
Asayiş ekipleri, Başak Keçeci'nin "Araçta 2 arkadaşım var ikisi de araçtan çıkamadı" demesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye kurtarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ekipler, suyun içerisindeki araca ve içerisindeki şahıslara ulaştı. Yapılan kontrollerde Serkan Bulut ve Gizem Kıymaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, doğum gününü kutlayan Başak Keçeci ise hastanede tedavi altına alındı.