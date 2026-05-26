Balıkesir’de feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü 3 yaralı

Tayfun B. (22) idaresindeki 34 CDV 155 plakalı otomobil, Ülkü Yolu Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan İrem İçke'nin (23) yaşamını yitirdiğini belirledi.
1 ÖLÜ 3 YARALI
Kazada yaralanan sürücü ile Sinem İ. (21) ve Adil Güngör A. (22), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Cenaze ise inceleme sonrası aynı hastanenin morguna gönderildi.