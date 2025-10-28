Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de feci kaza! Minibüs beton bloğa çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 28.10.2025 18:46

Balıkesir'de feci kaza! Minibüs beton bloğa çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarında bulunan beton bloğa çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA
Kaza, İstanbul-İzmir otoyolu İzmir istikameti Karakol mevkiinde meydana geldi. Balıkesir yönünden İzmir yönüne gitmekte olan D.Ş. yönetimindeki 35 CAL 190 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bloka çarptı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada minibüste bulunan İ.A. ve T.F. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü D.Ş. ise itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaralı halde çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

