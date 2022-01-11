Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi.