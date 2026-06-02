Balıkesir’de kahreden kaza! Bisikletiyle umreye gitmişti: Fahrettin Şener çapa makinesinin altında kaldı!

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Kayıkçı Mahallesi'nde, evinin bahçesini çapalamak için makineyi çalıştıran Fahrettin Şener, henüz bilinmeyen bir nedenle makinenin altında kaldı. Şener'i gören komşuları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Şener'in hayatını kaybettiğini belirledi.