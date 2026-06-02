Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir’de kahreden kaza! Bisikletiyle umreye gitmişti: Fahrettin Şener çapa makinesinin altında kaldı!
Giriş Tarihi: 2.06.2026 09:41

Bisikletiyle umreye giden Fahrettin Şener, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki evinin bahçesini çapalamak için makineyi çalıştırdı. Henüz belirlenemeyen nedenle makinenin altında kaldı. Şener’in vefatı sevenlerini yasa boğdu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Balıkesir'in Susurluk ilçesi Kayıkçı Mahallesi'nde, evinin bahçesini çapalamak için makineyi çalıştıran Fahrettin Şener, henüz bilinmeyen bir nedenle makinenin altında kaldı. Şener'i gören komşuları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Şener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜMÜ BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE KARŞILANDI

Şener'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fahrettin Şener Cumhur İttifakı'ndan Susurluk Belediye Başkanı adayı olmuştu. Şener'in vefatı, Balıkesir ve Türkiye'de üzüntüyle karşılandı.

BİSİKLETİYLE YAPTIĞI UMRE YOLCULUĞU BEĞENİ TOPLAMIŞTI

2025'te Susurluk'tan bisikletiyle yola çıkan Şener, 3 bin 450 kilometre mesafeyi geçerek umresini yapmış, yolculuk sürecinde yaşadıklarını, yanındaki kamerayla kayıt altına almıştı. Yolculuk hikayesini sosyal medya hesabından da paylaşan Şener'in görüntüleri, çok sayıda beğeni ve yorum almış, takdirle karşılanmıştı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
