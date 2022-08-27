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Giriş Tarihi: 27.8.2022 21:23

Balıkesir'de kahreden olay! Nikah saatinde cenaze namazı kılındı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden genç, babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gencin bugün cenaze namazı saatinde kendi nikah töreninin olduğu öğrenildi.

İHA
Balıkesir’de kahreden olay! Nikah saatinde cenaze namazı kılındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde önceki gün elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki Muhammed Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

CENAZESİNİ BABASI KILDIRDI

Gencin cenaze namazını Alemizade Camii imamı olan babası Hüseyin Yıldırım kıldırdı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gencin cenazesi yüzlerce kişinin omuzlarında taşınarak Dereli Mezarlığında toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden babanın cenazede törenindeki evlat acısı yürek dağladı.

BUGÜN NİKAH TÖRENİ VARDI

Perşembe günü Muhammed Yıldırım'ın yüksek gerileme kapılarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Muhammed Yıldırım'ın bugün nikah töreninin olduğu öğrenildi. Kendi nikah saatinde cenaze namazı kılınan Yıldırım'ın gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Balıkesir'de kahreden olay! Nikah saatinde cenaze namazı kılındı
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