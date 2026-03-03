Balıkesir’de kayıp genç kadın ölü bulundu: Eski sevgili gözaltında

Burhaniye ilçesinde yaşayan ve hasta bakım işiyle uğraştığı öğrenilen Dilafruz Chulieva, 21 Ocak günü Edremit ilçe merkezinden, Burhaniye'deki evine dönmek için otobüse binmişti. Burhaniye'de otobüsten indikten sonra adeta sırra kadem basan genç kadın ortadan kaybolmuştu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Dilafruz Chulieva'yı aramak için oğlu da Özbekistan'dan Türkiye'ye gelmişti. Her yerde aranan genç kadından kahreden haber geldi. Havran ilçesi kırsalındaki baraj bölgesi yakınlarında bir kadın cesedinin bulunduğu ihbarını alan ekipler hemen olay yerine gitti. Yaban hayvanları tarafından gördüğü tahmin edilen cesedin, kayıp Dilafruz Chulieva'ya ait olduğu tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Talihsiz genç kadının kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonrası netleşmesi beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, aralarında genç kadının eski sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişinin de bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.